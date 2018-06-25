زيمبابوي: الانتخابات في موعدها

المصدر: هراري - وكالات

أكدت سلطات زيمبابوي، أمس، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 30 يوليو المقبل، ستجرى في موعدها على الرغم من تفجير استهدف أول من أمس تجمعاً انتخابياً للرئيس إيمرسون منانغاغوا، المرشح لولاية ثانية. وأوقع تفجير غير مسبوق استهدف مهرجاناً انتخابياً لمنانغاغوا 49 جريحاً كما أعلنت السلطات أمس. وأكد نائب الرئيس كونستانتينو شيوينغا، الذي أصيب بجروح طفيفة من جراء التفجير، أن الانتخابات ستجرى في موعدها. وقال، في خطاب أمام مئات المناصرين في شيتونغويزا في ضواحي هراري: «لتكن الأمور واضحة جداً، لا شيء سيحول دون إجراء الانتخابات في زيمبابوي، لا شيء على الإطلاق».

وشدد نائب الرئيس على أن «هذا العمل الإرهابي ليس له أي أهمية. لن يردع أحداً»، وتوعّد مرتكبيه بأن الشرطة ستطاردهم وستسوقهم إلى المحاكمة.