آلاف البريطانيين يطالبون بتصويت ثانٍ بشأن «بريكست»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

تجمع آلاف المتظاهرين في لندن، أمس، للمطالبة بتنظيم استفتاء ثانٍ حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك في الذكرى الثانية للاقتراع الأول حول «بريكست».

ويشكل البرلمان وجهة المتظاهرين المناهضين لبريكست في هذه الذكرى للمطالبة «بتصويت شعبي» على الاتفاق النهائي الذي تبرمه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، في حال تم التوصل إليه.

وقالت الإيطالية المقيمة في لندن كيارا ليدوري (40 عاماً) «لقد ذرفت الدموع حين حصل الاستفتاء، بدا الأمر وكأن المستقبل سيىء جداً». وأضافت «ان بريكست سيىء جداً ليس فقط لأننا نريد أن نبقي الأمور كما هي وإنما لأنه من المهم البقاء داخل التكتل من أجل إحداث تغيير».

وقالت اميلي هيل (55 عاماً) إنها تؤيد كثيراً إفساح المجال أمام البريطانيين لكي يؤكدوا أنهم يريدون فعلاً بريكست أو أن يرفضوا ذلك. وأضافت «اعتقد أن الكثير من الأصوات كانت احتجاجية، بعض الأشخاص لا يؤيدون بصدق الاتحاد الأوروبي لكنني لا أعتقد انهم يشكلون غالبية الرأي العام في هذه البلاد».

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون المؤيد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والذي قام بحملة في هذا الصدد، حذر ماي من عملية خروج من الاتحاد الأوروبي «لا نهاية لها».