«طالبان» تخطف عشرات العمال بهجوم في أفغانستان

المصدر: قندهار - أ.ف.ب

خطف مسلحو طالبان 43 شخصاً يعملون في بناء الطرق بهجوم في جنوب أفغانستان، أسفر عن مقتل أربعة عناصر أمن، وفق ما أفاد مسؤول، أمس.

وهاجم المتمردون معسكراً للعمال في منطقة سبين بولداك في ولاية قندهار ليلاً، وفق ما قال الناطق باسم المحافظ داوود أحمدي. وأفاد أن بين المخطوفين موظفين تقنيين وطهاة وسائقين.

وأضاف أحمدي أن أربعة عناصر شرطة قتلوا وأصيب آخر بعدما تبادل عناصر الأمن الذين تم إرسالهم لإنقاذ العمال إطلاق النار مع طالبان. وأكد موظف من شركة إنشاءات الطرق الأفغانية خطف 43 شخصاً. وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم لكنها أوضحت أن الهدف كان نقطة تفتيش تابعة للشرطة.

وأفادت الحركة أن عناصر الشرطة فروا من نقطة التفتيش وتوجهوا إلى معسكر العمال، حيث كان هؤلاء نياماً وحاول المتمردون مطاردة عناصر الشرطة، لكنهم لم يتمكنوا من العثور عليهم وسط العمال فقرروا خطف العديد من الأشخاص.

وفي حادثة منفصلة وقعت في ولاية بادغيس الغربية ليلاً، قتل ثمانية عناصر على الأقل من مجموعة مسلحة موالية للحكومة وأصيب ستة بجروح في مواجهات مع طالبان. وقال الناطق باسم حاكم الولاية نقيب الله أميني، إن المواجهات في منطقة اب كاماري استمرت لساعتين تمكنت قوات الأمن بعدها من وقفها. وأفاد رئيس مجلس ولاية بادغيس عبدالعزيز بيغ أن 16 مقاتلاً لقوا حتفهم.