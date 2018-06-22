الرئيس الأميركي يستقبل العاهل الأردني الاثنين

المصدر: واشنطن، عمان - وكالات

توجّه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس، إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لبحث التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

وفيما أعلن البيت الأبيض أن ترامب سيستقبل عبد الله الثاني الاثنين المقبل، أكد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن الملك غادر عمّان في زيارة عمل إلى العاصمة الأميركية واشنطن.

وأضاف البيان أن المباحثات بين العاهل الأردني والرئيس الأميركي ستركز على علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة. وترافق العاهل الأردني في هذه الزيارة عقيلته الملكة رانيا. ومن المقرر أن يلتقي العاهل الأردني مع عدد من أركان الإدارة الأميركية وأعضاء في الكونغرس.

وفي واشنطن، أكد بيان صادر عن البيت الأبيض أن ترامب وعقيلته ميلانيا سيستقبلان الملك والملكة في البيت الأبيض الاثنين. وأضاف أن ترامب والملك سيبحثان قضايا ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتهديد الإيراني والأزمة في سوريا، إضافة إلى العمل على تحقيق سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين.