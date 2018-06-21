ارتفاع ضحايا غرق زورق مطاطي قبالة ليبيا إلى 60

المصدر: عواصم - وكالات

أدى غرق زورق مطاطي الأسبوع الماضي قبالة سواحل ليبيا إلى مصرع 60 شخصاً على الأقل بحسب شهادات ناجين مسعفين في صقلية، في وقت تشتد الحملات المناهضة للمهاجرين والهجرة في الدول الغربية.

واستجوب متطوعون من جمعية «أطباء لحقوق الإنسان» في بوتسالو بصقلية، ناجون من حادث الغرق لدى وصول السفينة ديتشوتي التابعة لخفر السواحل الإيطاليين، وعلى متنها أكثر من 500 مهاجر. وكانت حصيلة أولية أشارت إلى مصرع 12 شخصاً.

وحسب هذه الشهادات كان الزورق يقل 117 شخصاً، وتم إنقاذ 40 منهم فقط، ما يعني اعتبار أكثر من 70 في عداد المفقودين. من جهتها أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» غير الحكومية الأربعاء أن عدد المفقودين 60 استناداً إلى شهادات ناجين ذكروا أن نحو مئة شخص كانوا في الزورق.