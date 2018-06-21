مقتل 30 من قوات الأمن الأفغانية في هجوم لطالبان

المصدر: جدة ، كابول - وكالات

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عن أمله بتجديد الهدنة التي تم التوصل إليها بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان خلال أيام عيد الفطر المبارك لفترة أطول.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية بياناً للديوان الملكي، أشار فيه إلى أن خادم الحرمين الشريفين تابع باهتمام بالغ الهدنة التي تم التوصل إليها بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان خلال أيام عيد الفطر المبارك، معرباً عن سروره وترحيبه بهذه الخطوة المباركة وتأييده لها، وأمله بأن يتم تجديدها والبناء عليها لفترة أطول، ليتسنى لجميع الأطراف العمل على تحقيق السلام للشعب الأفغاني.

من جهة ثانية قتل 30 من قوات الأمن الأفغانية في كمين نصبته حركة طالبان في إقليم بادغيس غربي البلاد، وقال حاكم الإقليم عبدالغفور مالك زاي، إن الكمين هو أول هجوم كبير منذ إعلان وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر. وذكر عبدالغفور، أن طالبان هاجمت نقطتي تفتيش في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، في منطقة بالا.

وتابع: «تدفقت أعداد كبيرة من طالبان من عدة اتجاهات». وكانت الحكومة، قد دعت أيضاً إلى وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر، ودخل مقاتلو طالبان مدناً عدة في أنحاء البلاد في مطلع الأسبوع احتفالاً بالعيد. ومددت الحكومة هدنة أعلنتها من جانب واحد، كان من المقرر أن تنتهي الأربعاء، لمدة 10 أيام.