مفوضية اللاجئيـن: نازح كل ثانيتين فـي العالم

المصدر: عمان - وكالات

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، إن عدد النازحين قسراً في العالم تجاوز حاجز الـ 68.5 مليون للعام 2017 م.

في وقت شددت على ضرورة وجود اتفاقية عالمية جديدة بشأن اللاجئين، مشيرة إلى أن هناك تحركات لأعداد هائلة من الأشخاص، ونزوح نحو 44.500 شخص كل يوم، أو نزوح شخص كل ثانيتين. وأوضحت في تقريرها السنوي الصادر أول من أمس، تحت عنوان «الاتجاهات العالمية»، أن الحروب وغيرها من أعمال العنف والاضطهاد أدت إلى تسجيل مستويات مرتفعة جديدة من النزوح القسري

عالمياً في عام 2017 م، للعام الخامس على التوالي، نتيجة للأزمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والحرب في جنوب السودان، وفرار مئات الآلاف من اللاجئين الروهينغيا من ميانمار إلى بنغلاديش.

وأفاد التقرير أن الـ 68.5 مليون شخص المسجلين في عداد اللاجئين والنازحين مع نهاية عام 2017م، بينهم 16.2 مليون شخص نزحوا خلال العام نفسه، إما للمرة الأولى وإما بشكل متكرر، مما يشير إلى وجود تحركات لأعداد هائلة من الأشخاص ونزوح نحو 44.500 شخص كل يوم، أو نزوح شخص كل ثانيتين.