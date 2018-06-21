تحذيرات أميركية من مساعٍ إيرانية لشراء تقنيات الصواريخ من بيونغيانغ

حذّر مسؤولون في المخابرات الأميركية من مساعٍ إيرانية لشراء تقنيات بيونغيانغ المتطورة في إنتاج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

مشيرين إلى أن إيران دفعت مقابل هذه التقنية في الماضي مراراً وتكراراً، ولا يوجد ما يمنعها من دفع المزيد في الوقت الراهن. وأشار مسؤولان اثنان في المخابرات الأميركية -تحدّثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما- إلى أنه برغم تضاؤل احتمالات وقوع نزاع مسلّح فوري مع كوريا الشمالية، قد تستغل بيونغيانغ انخفاض التوترات لمصلحتها في بيع التقنيات التي وراء أكثر أسلحتها تطوراً لطهران.

وأكد مسؤول بارز في المخابرات الأميركية أنهم يعلمون بكل تأكيد أن كوريا الشمالية على استعداد لبيع أي من معدّاتها العسكرية إذا تلقّت السعر الصحيح. وأضاف أنه في الماضي هناك أدلة وافرة تثبت استعداد كوريا الشمالية لبيع الأسلحة التقليدية وجميع أنواع التقنيات الصاروخية، وحتى النووية. واشنطن - وكالات