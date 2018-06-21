روسيا تحذر أميركا من مغبة محاولات السيطرة على الفضاء

المصدر: موسكو - وكالات

حذرت وزارة الخارجية الروسية، من أن الخطط الأميركية العسكرية للهيمنة على الفضاء الخارجي، يمكن أن تشعل سباق التسلح بين خصمي الحرب الباردة السابقين.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الجاري، أنه أمر جيش بلاده بإنشاء قوة فضائية. وقال ترامب للصحافيين في تصريحات بثها التلفزيون: «يجب أن تكون لنا هيمنة أميركية في الفضاء». واتسم رد فعل روسيا التي لديها قوة فضاء بالفعل، على ذلك بالشعور بالقلق. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زغاروفا للصحافيين في مدينة سامارا بوسط البلاد:

«إن الجزء الأكثر إثارة للقلق في هذه الأنباء، هو أنه يشير بوضوح إلى أن الغرض من المهمة هو ضمان الهيمنة في الكون». ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية عن زاغاروفا قولها: «زيادة الإمكانات العسكرية في الكون، خاصة بعد ظهور أسلحة هناك، سيكون لها تأثير يزعزع الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي». وشاركت روسيا في السنوات الأخيرة في العديد من المبادرات من أجل «منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي»، وفقاً لزاغاروفا.