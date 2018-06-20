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تواصل البحث عن مفقودين إثر غرق عبارة في إندونيسيا

المصدر:
  • وام
التاريخ:

 تواصل السلطات الإندونيسية عمليات البحث عن عشرات المفقودين كانوا على متن عبارة غرقت قبل يومين في بحيرة توبا السياحية الواقعة في جزيرة سومطرة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وانضمت غواصون وغواصة يتم التحكم بها عن بعد لعمق 200 متر اليوم إلى أسطول من سفن الإنقاذ في إندونيسيا بحثا عن المفقودين إثر غرق العبارة في هذه البحيرة التي يبلغ عمقها 450 مترا.

كانت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث قالت في بيان صحفي إن العبارة التي تعرضت لأمواج عاتية ورياح قوية كانت تقل حوالي 130 شخصا في حمل يزيد على طاقتها الاستيعابية التي لاتتعدى 60 راكبا.

 

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