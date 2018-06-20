ترامب: لو كان أوباما من اجتمع مع كيم لاعتبر بطلاً

المصدر: واشنطن - وكالات

استمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هجومه على وسائل الإعلام الأميركية بالإشارة إلى أن تغطيتها لقمته مع زعيم كوريا الشمالية كانت ستكون أكثر إيجابية إذا كان سلفه هو من عقدها.

وغرد ترامب على «تويتر» قائلاً: «إذا كان الرئيس باراك أوباما اتفق مع كوريا الشمالية واتخذ خطوات نحو السلام لكانت وسائل الإعلام قد اعتبرته بطلاً قومياً!».

وأكد ترامب أيضاً - دون أن يورد دليلاً - على أن سلفه «كان سيذهب إلى الحرب ليقتل الملايين».

وأشار إلى أن اجتماعهما ضمن أن كوريا الشمالية لم تعد تهديداً بعد الآن.

ويعتقد بعض المعارضين أن ترامب قدم تنازلات أكثر من اللازم ولم يتلق ما يكفي في المقابل من كوريا الشمالية.