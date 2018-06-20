الصين لكوريا الشمالية: دعمنا لكم لن يتغير

المصدر: ■ عواصم ـ وكالات

أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ بزعيم كوريا الشمالية الزائر كيم جونغ أون أمس، مشيراً إلى النتيجة الإيجابية لاجتماع القمة التاريخي الذي عقده مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووعد بصداقة متينة.

وتعد هذه ثالث زيارة يقوم بها كيم إلى الصين هذا العام وتأتي بعد أسبوع واحد من اجتماعه مع ترامب في سنغافورة. وقال شي جينبينغ لدى اجتماعه بكيم إن بلاده مستعدة لمواصلة القيام بدور إيجابي لتشجيع عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.

ونقل التلفزيون الصيني عن شي قوله لكيم إنه سعيد للغاية لرؤية النتيجة «الإيجابية» لاجتماعه مع ترامب والتفاهم المهم الذي تم التوصل إليه بشأن نزع السلاح النووي وتأسيس آلية سلام دائم.

ونقل التقرير عن شي قوله «أياً كانت التغييرات في الوضع الدولي أو الإقليمي فإن موقف الحزب والحكومة الصينية الحاسم بشأن الالتزام بتعزيز وتطوير العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية لن يتغير».

في غضون ذلك، أكدت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» رسمياً تعليق المناورات العسكرية المشتركة المقبلة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بعدما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي وقف هذه التدريبات من طرف واحد.

وقالت ناطقة باسم وزارة الدفاع الأميركية دانا وايت في بيان «طبقاً لتعهد الرئيس ترامب وبالتشاور مع حليفنا الكوري الجنوبي، علق الجيش الأميركي كل التحضيرات للتدريبات الحربية الدفاعية فريدوم غارديان في أغسطس المقبل».