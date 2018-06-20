الاتحاد الأوروبي يدرس إقامة «منصّات» لاستضافة المهاجرين

المصدر: ■ عواصم - د ب أ

كشفت مسوّدة للقرارات المتوقع أن يصادق عليها قادة دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل عن أنهم قد يدعمون فكرة إقامة «منصّات إنزال» لاستضافة المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من البحر خلال محاولات الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.

ويدور حالياً نقاش محتدم في أوروبا، حيث تصرّ إيطاليا على أنها تحتاج إلى المزيد من الدعم للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى شواطئها من شمال إفريقيا، بينما تعارض الدول الشرقية مثل المجر فكرة إعادة توزيع المهاجرين، وحتى ألمانيا منقسمة بشأن الهجرة.

على صعيد آخر، وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ميركل بدعمها في خلافها داخل ألمانيا مع الحزب المسيحي البافاري بشأن اللاجئين للتوصل لحل أوروبي.

وقال عقب لقائه ميركل بمدينة ميزيبرغ الألمانية بالقرب من برلين، إن ألمانيا وفرنسا أكدا ضرورة المسارعة في إعادة اللاجئين إلى البلد الأوروبي الذي سجلوا أنفسهم فيه أولاً.

وفي اللقاء ذاته أعربت المستشارة الألمانية عن اعتراضها على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي قال فيها إن معدلات الجريمة في ألمانيا ارتفعت على نحو ملحوظ بسبب قدوم المهاجرين.