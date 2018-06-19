ارتفاع عدد ضحايا زلزال أوساكا

حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية سكان أوساكا والمحافظات المحيطة من هزات ارتدادية قوية خلال هذا الأسبوع تعقب الزلزال الذي هز المنطقة صباح أمس قوته 6.1 درجة، مشيرة إلى حدوث 10 هزات ضعيفة في أوساكا أمس وصباح اليوم ترواحت شدتها بين درجة إلى درجتين.

وعلى صعيد الخسائر البشرية أشارت آخر حصيلة إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 375 شخصا فيما نزح 1500 شخص إلى نحو 570 ملجىء في محافظة أوساكا لأن بيوتهم تعرضت لأضرار جسيمة .

كما تأثر قطاع النقل وتم تعليق العديد من خدمات القطارات والطائرات والطرق السريعة مؤقتا في جميع أنحاء أوساكا والمحافظات المحيطة بما أثر على نحو 2.5 مليون راكب ومسافر.

وأفادت شركة كانساي للطاقة الكهربائية بعدم وجود أي خلل في محطات الطاقة النووية في أوي وتاكاهاما وميهاما في محافظة فوكوي أو في المحطات الحرارية أو الكهرمائية .. فيما تضررت البنية التحتية في عدة اجزاء من المنطقة مع انقطاع الكهرباء والماء عن 170 ألف أسرة في محافظة أوساكا وهيوغو بجانب توقف عمل مصفاة تديرها شركة تابعة لشركة جيه إكس تي جي.

وتسبب زلزال اوساكا في شلل عمليات شركات صناعية في المحافظات المحيطة بها حيث علقت أعمالها للتحقق من الأضرار وضمان سلامة موظفيها.