كوريا الجنوبية تُلمح إلى تخفيف العقوبات عن جارتها الشمالية

المصدر: ■ عواصم - وكالات

أعلنت كوريا الجنوبية، أمس، أنه يمكن تخفيف العقوبات عن الجارة الشمالية، عندما تتخذ «إجراءات ملموسة لنزع السلاح النووي»، في مؤشر إلى ليونة أكبر على ما يبدو عن موقف واشنطن لبدء تطبيق ذلك الإجراء. وقالت الوزيرة كانغ كيونغ-وا للصحافيين: «موقفنا هو مواصلة تطبيق العقوبات إلى أن تتخذ كوريا الشمالية خطوات مجدية ملموسة».

وتأتي تعليقاتها بعد بضعة أيام على تلميح الصين إلى أن مجلس الأمن يمكن أن يدرس تخفيف العقوبات الاقتصادية عن حليفتها في فترة الحرب الباردة. وأي خفض للتوتر في جارتها مرحب به في الصين التي تسهم في نحو 90 في المئة من التجارة مع بيونغيانغ.

والأمر نفسه ينطبق على الرئيس الكوري الجنوبي الذي يؤيد الحوار مع كوريا الشمالية، وعقد قمة مع زعيمها في أبريل الماضي. في الأثناء، تشاور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي مايك بومبيو هاتفياً في ملف كوريا الشمالية، وفق ما أفادت الخارجية الروسية.