قتيل وعشرات المفقودين بغرق مركب في إندونيسيا

المصدر: جاكرتا - أ ف ب

أعلن مسؤول في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث مقتل شخص وفقدان العشرات في حادث غرق مركب كان يقل 80 شخصاً أمس في إندونيسيا.

وغرق المركب في بحيرة توبا بمقاطعة سومطرة الشمالية، على بعد أكثر من 1300 شمال غرب العاصمة جاكرتا.

وقال الناطق باسم الوكالة: «تم إنقاذ ستة أشخاص، فيما لقي راكب حتفه». وأرسلت السلطات سفن إنقاذ لكن الطقس السيئ يعرقل عملياتها.

وتحتفل إندونيسيا بعيد الفطر منذ الجمعة، ويمضي الملايين عطلاً خلال الاحتفالات. وتعد بحيرة توبا مقصداً سياحياً شعبياً.

وحادثة المركب هي الأخيرة في سلسلة من الحوادث البحرية في أرخبيل الجزر الشاسع، حيث يعتمد الأهالي بدرجة كبيرة على المراكب للتنقل بين الجزر البالغ عددها نحو 17 ألفاً لكن معايير السلامة فيها منخفضة.

والأسبوع الماضي غرق قارب خشبي تقليدي يقلّ نحو 40 شخصاً في جزيرة سولاويسي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 10 أشخاص.