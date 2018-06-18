اتفاق تاريخي بين اليونان ومقدونيا ينهي خلاف عقود

المصدر: بلغراد - وكالات

وقعت اليونان ومقدونيا، أمس، اتفاقاً تاريخياً لإنهاء الخلاف الذي استمر نحو ثلاثة عقود حول اسم مقدونيا، ما يمهد الطريق أمام مقدونيا للانضمام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، وبدء مباحثات الانضمام للاتحاد الأوروبي.

ووقع الاتفاق وزير خارجية اليونان نيكوس كوتسياس، ونظيره المقدوني نيقولا ديمتروف في قرية بساراديس، على شاطئ بحيرة بريسبا، التي تقع عليها الدولتان وألبانيا. ونقلت شبكات إعلامية محلية عن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس القول خلال مراسم التوقيع: «هذه خطوة تاريخية، نحن نترك الماضي خلفنا ونتطلع للمستقبل». وقال نظيره المقدوني زوران زائيف قبل التوقيع: «يا له من يوم جميل وتاريخي ومجيد».