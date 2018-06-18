كولومبيا تصوّت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية

المصدر: بوغوتا - رويترز

بدأ الناخبون في كولومبيا، أمس، التصويت في جولة الإعادة في انتخابات رئاسية مثيرة للانقسام تضم مرشحين يمثلان طرفي النقيض، وتثير مخاوف من أن يقوّض الفائز عملية سلام هشة أو يعطل النمو الاقتصادي، فالمرشح إيفان دوكي، المقرب من الرئيس المتشدّد السابق ألفارو أوريبي، الذي يؤيد سياسات السوق، يريد تعديل اتفاق السلام الذي يصفه بأنه متساهل للغاية مع حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية «فارك»، لكنه سيبقي على النموذج الاقتصادي المحافظ لكولومبيا، فيما منافسه اليساري جوستافو بيترو تعهّد بالحد من نفوذ النخب السياسية، وإعادة توزيع الأرض على الفقراء، والحد تدريجياً من اعتماد رابع أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية على النفط والفحم.