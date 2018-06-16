سيارة تصدم حشداً من المارة وسط موسكو

صدمت سيارة اجرة السبت مارة في وسط موسكو على مسافة قريبة من الساحة الحمراء وأصابت ثمانية بجروح، وتم توقيف السائق الذي يبدو انه فقط السيطرة على سيارته بحسب السلطات الروسية، وذلك تزامنا مع استضافة كأس العالم لكرة القدم.

وقالت وزارة الداخلية الروسية في بيان "اليوم، قرب شارع ايلينكا، صعد سائق سيارة اجرة على الرصيف وصدم مارة. بحسب المعطيات الاولية، تولت الاجهزة الطبية امر ثمانية اشخاص".

وأضافت ان "السبب الاولي للحادث هو فقدان السيطرة على السيارة. تم توقيف السائق واقتياده الى مركز الشرطة"، موضحة انه "يجري التحقق من هذه المعلومات".

واكدت وكالات الانباء الروسية اصابة ثمانية من العابرين.

وقال مصدر طبي لوكالة انترفاكس "انه حادث سير عابر لم يتسبب بجروح خطيرة".

وأكد مركز رصد حركة السير في موسكو عبر تويتر عدم سقوط قتلى، مضيفا ان ما حصل "لم يكن مخططا له بحسب ما افاد السائق".

والسائق من قرغيزستان وعمره 28 عاما وفق نسخة من رخصة قيادته نشرها المركز عبر تويتر.

وأظهرت صور اخرى نشرها المركز على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة الاجرة على الرصيف وقد تحطم زجاجها الامامي، فيما اظهرت صور جوية وجود خمس سيارات للشرطة في مكان الحادث وسيارتي اسعاف.

وأضاف المركز ان شارع ايلينكا الذي يؤدي الى الساحة الحمراء والمعروف باكتظاظه اغلق موقتا قبل ان يعاد فتحه امام السير قرابة الساعة 17,00 ت غ.