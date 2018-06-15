ترامب يهنئ المسلمين بعيد الفطر

هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب المسلمين في جميع أنحاء العالم بعيد الفطر المبارك اليوم الجمعة.

وجاء في بيان من البيت الأبيض: "نتمنى أنا وميلانيا للمسلمين في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم عيد فطر مبارك. يمثل هذا العيد نهاية لشهر من التأمل وعودة لمواصلة الحياة اليومية بشعور متجدد من الفرح والحب تجاه أخوتنا في الإنسانية. إنه وقت للغفران وفرصة لتعزيز العلاقات داخل المجتمع وبين المجتمعات".

وأضاف ترامب: "اليوم، بينما نحن نفكر في المكانة المهمة للدين في قصة أميركا وفي حياة المؤمنين، نأمل أن تستمر روح السلام والنوايا الحسنة التي تحيط بهذا العيد وتغمره طوال العام وحول العالم. ونتمنى لجميع المسلمين عيد فطر سعيدا للغاية".