ترامب يصف رئيس المفوضية الأوروبية بـ«قاتل وحشي»

كشف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن الرئيس الأميركي وصفه في وقت سابق بـ«القاتل الوحشي»، وكانت صفات كثيرة أطلقت على كلود خلال توليه رئاسة وزراء لوكسمبورغ أو رئاسة المفوضية الأوروبية، لكن ربما لم ينعته أحد مطلقاً بـ«القاتل الوحشي» الذي قال إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصفه به في مطلع الأسبوع.

وتحدّث يونكر، الذي حضر اجتماعاً لزعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في كندا، عن لقائه مع ترامب في خطاب بميونيخ. وقال: «ترامب قال لي الأسبوع الماضي: ‬‬‬جان كلود، أنت قاتل وحشي‬‬‬، إنها المرة الأولى التي تصبح فيها لوكسمبورغ خطراً على هذا النحو لأميركا ، أعتقد أنه قصد بها الشكوى، لكني لست متأكداً».

وفشلت قمة مجموعة السبع في رأب صدع متنامٍ بين الولايات المتحدة والقوى الأخرى، التي يتهم كثير منها ترامب باتباع سياسات تجارية تحابي الولايات المتحدة على نحو غير منصف. وذكرت مصادر بالاتحاد الأوروبي أن دوله أيّدت بالإجماع خطة لفرض رسوم على ما قيمته 2.8 مليار يورو (3.3 مليارات دولار) من الواردات الأميركية.