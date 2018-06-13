ماكرون يدعو طهران إلى الوفاء بالتزاماتها بشكل تام

أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الإيراني حسن روحاني، أمس، بأنه لا يزال ملتزماً بالاتفاق النووي مع القوى العالمية، لكنه قال إن طهران يجب أن تفي بالتزاماتها بشكل تام.

وقال مكتب ماكرون، في بيان، بعد أن تحدث الرئيسان هاتفياً: «أكد رئيس الجمهورية عزم فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين على مواصلة تنفيذ اتفاقية فيينا بكل أبعادها».

وأضاف: «ماكرون أبلغ الرئيس الإيراني بالتقدم في العمل الذي نقوم به من جهتنا، وعبر عن أمله بأن تفي إيران بالتزاماتها دون أي التباس أو غموض».

وأكد ماكرون عقد اجتماع وزاري في الأسابيع المقبلة في فيينا. وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية إن من المرجح عقد الاجتماع في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.