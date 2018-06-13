اعتقال مشتبه به في باريس بعد احتجازه رهينتين

أعلنت السلطات الفرنسية أن الشرطة أنقذت رهينتين احتجزهما رجل في شركة صغيرة بوسط باريس، واعتقلته أمس بعد أن طالب بالاتصال بالسفارة الإيرانية لتسليم رسالة للحكومة الفرنسية.

وقال وزير الداخلية جيرار كولوم على «تويتر»: «الشخص اعتقل ولم يعد هناك خطر على الرهينتين».

وقال مسؤول بوزارة الداخلية: «مطالبه كانت غامضة وغير متسقة في حقيقة الأمر».

وأضاف: «المفاوض وجد صعوبة في التفاهم». وقالت الشرطة إن الواقعة لا علاقة لها بالإرهاب على ما يبدو. وطوّقت الشرطة المنطقة المحيطة بمكان الحادث في باريس. كما وصلت وحدات خاصة ووحدات الإطفاء إلى المكان.