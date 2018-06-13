كيم: الكثيرون سيظنون اللقاء من أفلام الخيال العلمي

بعد مصافحتهما التاريخية في سنغافورة، قال الزعيم الكوري الشمالي للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن القمة إن «الكثيرين سيظنون أنها من أفلام الخيال العلمي».

وذكرت شبكة «سي إن إن» الأميركية أن الزعيم الكوري الشمالي همس بهذه الكلمات لنظيره الأميركي بعد أن تصافحا لأول مرة على منصة خاصة لهذا الحدث في فندق كابيلا، ثم سارا معاً يتبادلان الحديث والابتسامات على السجادة الحمراء.

وعبر مترجم، قال كيم لترامب إن «البشر من مختلف أنحاء العالم لن يصدقوا ما يحدث هنا في سنغافورة».

وأضاف كيم أن «كثيرين يظنون أن ما يحدث هنا ضرباً من الخيال، من فيلم خيال علمي».

وصرّح كيم في حضور ترامب، بعد أن جلسا أمام الصحافيين لالتقاط الصور التذكارية في غرفة للاجتماعات، بأن «الطريق للوصول إلى هنا لم يكن سهلاً. الأحكام المسبقة القديمة والعادات العتيقة شكلت عقبات كثيرة ولكننا تجاوزناها كلها من أجل أن نلتقي اليوم هنا».