رجل يحتجز رهائن في باريس

قالت شرطة باريس في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، إنها تتعامل مع حادث احتجاز رهائن في شمال وسط المدينة.

وقالت إذاعة فرانس بلو، دون أن تكشف مصادرها، إن رجلاً يزعم أنه مسلح بقنبلة ومسدس احتجز ثلاثة أشخاص كرهائن في الحي العاشرة.

وقالت مصادر الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنها استبعدت أي صلة للحادث بالإرهاب.

وأظهرت لقطات من موقع الحادث أعدادا كبيرة من الشرطة في شارع تم تطويقه.

ويسعى مختطف الرهائن إلى إيصاله بالسفارة الإيرانية، وذلك وفقا لما ذكرته إذاعة فرانس بلو وصحيفة لو باريزيان، اللتان أفادتا بأن إحدى الرهائن امرأة حامل.