أميركا تسلّم بنما رئيسها السابق

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن رئيس بنما السابق ريكاردو مارتينيلي تم تسليمه، مساء أمس، إلى بلاده لمواجهة اتهامات بالفساد والتجسّس على خصومه السياسيين.

واعتقل مارتينيلي في يونيو 2017 في ميامي بناءً على طلب من السلطات في بنما، بموجب اتفاقية التسليم المبرمة بين البلدين.

وقالت هيثر ناورت، الناطقة باسم الخارجية الأميركية، إن «قضية مارتينيلي سارت وفق الإجراءات المعتادة للتسليم بموجب الاتفاقية الثنائية والقانون الأميركي، وتمت معالجتها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها خلال العملية بأسرها».

وأصدر قاضٍ اتحادي أميركي العام الماضي حكماً بالسماح بتسليم مارتينيلي إلى بلاده، بعد أن وجد أن هناك أسباباً مرجحة وراء الاتهامات المنسوبة إليه. واشنطن - د ب أ