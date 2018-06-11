12 قتيلا في هجوم استهدف وزارة في كابول

فجر انتحاري نفسه خارج وزارة في العاصمة الافغانية كابول الاثنين ما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 31 تزامنا مع مغادرة الموظفين لمكاتبهم في وقت مبكر بمناسبة شهر رمضان، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وقال الناطق باسم الشرطة حشمت ستانيكزاي إن الهجوم وقع عند البوابة الرئيسية لوزارة إصلاح وتنمية الأرياف في وقت مبكر.

وأفاد ستانيكزاي وكالة فرانس برس أن "انتحاريا فجر سترته عند مدخل الوزارة.. ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من موظفيها".

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد مجروح أن 12 شخصا على الأقل قتلوا فيما أصيب 31 بجروح.

وأكد موظفون كانوا داخل الوزارة سماع دوي الانفجار.

وقال الناطق باسم الوزارة المستهدفة داوود نعيمي لفرانس برس إن "الانفجار وقع عند مخرج الوزارة".

وقال موظف آخر لفرانس برس "كنت في مكتبي عندما سمعت صوت الانفجار القوي".

وأضاف أن "معظم زملائي كانوا يغادرون بعد انتهاء يوم العمل. أنا قلق على زملائي. تم إبلاغنا بأن نبقى في الداخل في الوقت الحالي".