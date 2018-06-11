تجدد الاشتباكات في نيكاراغوا والقتلى إلى 137

أعلنت منظمتان غير حكوميتين مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في مواجهات جديدة في نيكاراغوا، ما رفع حصيلة ضحايا التظاهرات ضد الرئيس دانيال أورتيغا إلى 137 قتيلاً على الأقل منذ أبريل الماضي. وقال مركز حقوق الإنسان في نيكاراغوا، إن شخصين قتلا ليل الجمعة السبت، أحدهما في خينوتيغا (شمال) والثاني في العاصمة ماناغوا.

وأعلن مسؤولون طلبة أن شاباً قتل خلال هجوم على متظاهرين كانوا يحرسون حاجزاً على طريق في خينوتيغا. وفي ماناغوا قتل شاب على دراجة نارية برصاصة في العنق، بعدما طارده مسلحان على دراجة نارية أيضاً وأطلقا النار عليه.

وقال المركز إنه بعد مقتل هذين الشخصين ارتفعت الحصيلة إلى 137 قتيلاً في هذه الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ 18 أبريل. وبعد ساعات على نشر هذه الأرقام، أعلنت منظمة غير حكومية ثانية مقتل شخص في ماسايا التي شهدت أعمال عنف ومعارك.