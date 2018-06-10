توقف العمل بمفاعل نووي بلجيكي نتيجة خلل فني

تسبب خلل فني في توقف العمل في المفاعل رقم 4 بمحطة "دويل" للطاقة النووية في بلجيكا في وقت متأخر أمس.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المشكلات الفنية في المحطات النووية القديمة في بلجيكا أثارت توترات مع جارتها ألمانيا، التي تتجه نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة ومررت قانوناً يقضي بغلق جميع المفاعلات النووية التجارية بحلول عام 2022.

وأوضحت آن-صوفي هوجي، المتحدثة باسم شركة "إنجي إلكترابل"، إن توقف المفاعل عن العمل في وقت متأخر أمس السبت نتج عن خلل فني في نظام تشغيل التوربينات في الجزء غير النووي من المفاعل.. ومن المتوقع استئناف العمليات في وقت متأخر اليوم.

ويتم توليد نصف الطاقة الكهربائية في بلجيكا في محطة دويل ذات الأربعة مفاعلات والواقعة في شمال البلاد ومحطة بها ثلاثة مفاعلات في مدينة تيهانجي في شرق بلجيكا بالقرب من الحدود مع ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم محطة دويل لوكالة الأنباء البلجيكية "بلجا" إن توقف المفاعلات الأربعة عن العمل ينبغي ألا يسبب مشكلة في إمدادات الطاقة في بلجيكا.