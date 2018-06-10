«طالبان» تعلن وقفاً لإطلاق النار للمرة الأولى منذ 2001

أعلنت حركة طالبان وقفاً لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام مع قوات الأمن الأفغانية خلال عطلة عيد الفطر، للمرة الأولى منذ 2001، وبعد يومين على إعلان الرئيس أشرف غني وقفاً لإطلاق النار من طرف واحد. إلا أن الحركة حذرت، في بيان، من أن وقف إطلاق النار لن يشمل عملياتها ضد «قوات الاحتلال» الأجنبية في البلاد، وأنها ستدافع عن نفسها «بشراسة» في حال تعرضها لهجوم. وهي المرة الأولى منذ الإطاحة بحكم حركة طالبان قبل 17 عاماً بواسطة تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة، التي يعلن فيها المتمردون عن الموافقة على وقف لإطلاق النار.

وكتبت الحركة في بيانها: «على كل المجاهدين وقف العمليات الهجومية ضد القوات الأفغانية خلال الأيام الثلاثة الأولى لعيد الفطر»، مضيفةً: «لكن إذا تعرض المجاهدون لهجوم فسندافع عن أنفسنا بشراسة».