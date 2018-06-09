انتخاب 5 دول أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن

انتخبت ألمانيا وبلجيكا وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وجمهورية الدومينيكان، أمس، من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي اعتباراً من يناير 2019 لعامين.

ومن أصل 190 بلداً حضر ممثلوها خلال الانتخاب الذي تم بواسطة بطاقات اقتراع، حصلت ألمانيا على 184 صوتاً، وبلجيكا على 181 وجنوب أفريقيا على 183 وإندونيسيا على 144 وجمهورية الدومينيكان على 184. ويجب أن يحصل البلد على ثلثي الأصوات لانتخابه. ولم تحصل المالديف التي نافست اندونيسيا على المقعد الذي يمثل منطقة آسيا - المحيط الهادئ سوى على 46 صوتاً.