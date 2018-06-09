وفاة 6 أشخاص بحادث شاحنة لاجئين في اليونان

لقي ستة أشخاص مصرعهم، بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب 11 آخرون بجروح إثر حادث تعرضت له شاحنة تقل لاجئين قرب مدينة كافالا اليونانية.

ووفق ما أفاد ناطق أمني، فإن أحد القتلى يحمل الجنسية اليونانية، وكان يعمل على الأرجح في الاتجار بالأشخاص. وأضاف أن هناك ثلاثة من الجرحى في حالة خطرة، بينما أصيب الآخرون بجروح طفيفة.

وأشار الناطق، إلى أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة، ما تسبب في فقدان السائق السيطرة على السيارة لتصطدم بصخور في جانب الطريق، وأنّ التحقيق مستمر. وكانت الشاحنة قادمة من منطقة حدودية مع تركيا ومتجهة نحو مدينة سالونيك اليونانية. وذكرت الشرطة أن جنسية السائق لم تتضح بعد لكن الشاحنة تحمل لوحة أرقام بولندية.

وقال تاسوس كاراساوجلو المسؤول في المستشفى الواقع في بلدة كافالا لوكالة رويترز، إن ثلاثة أطفال أعمارهم خمسة وتسعة و12 عاماً كانوا ضمن المتوفين، وإن هناك شخصين في العناية المركزة.