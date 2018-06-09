جونسون يحذّر من انهيار «بريكست»

حذّر وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، أمس، من انهيار «بريكست»، معرباً عن إعجابه بأسلوب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التفاوض .

والذي كان سيعتمد القوة لو كان في موقع رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وتحدث في تصريحات لموقع إخباري إلكتروني عن العلاقات مع روسيا والصين، مشيراً إلى وجود أسلوب في جنون مقاربات ترامب السياسية.

وقال جونسون في التصريحات التي نقلها موقع بازفيد نيوز في انتقاد ضمني لطريقة عمل ماي: إذا لم تكن لديكم الشجاعة للرغبة في سياسة مستقلة، فلن تحصلوا على الأرباح الاقتصادية لبريكست، لن تحصلوا أبداً على الأرباح السياسية لبريكست.

وأشار الوزير المشكك في الوحدة الأوروبية، إلى أنّ ماي ستدخل في مرحلة سنصبح فيها أشرس مع بروكسل، في إشارة إلى المفوضية الأوروبية التي وصفها بـ«العدوة»، قائلاً: سنحارب العدو وهذا صحيح تماماً، علينا أن نفعل ذلك، لكن عليكم القبول بواقع أن الأمر قد ينهار الآن، أريد ألا يصاب أي شخص بالهلع خلال هذا الانهيار، لا هلع، من أجل الناس، لا هلع وكل شيء سيكون على ما يرام في نهاية المطاف، «بريكست» لا رجعة فيه، لكنه يمكن ألّا يكون بالشكل الذي نريده نحن. وأضاف أن الطبقة الحاكمة، لاسيّما الخزانة التي يديرها وزير المالية فيليب هاموند، تسعى إلى أن يجري «بريكست» بأقل قدر ممكن من التغيير. ورفض الناطق باسم رئيسة الوزراء البريطانية التعليق على تصريحات جونسون التي سربت إلى وسائل الإعلام وكشفها موقع بازفيد الإخباري أولاً.