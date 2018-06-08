ميركل تدعو إلى حلول وسط لإصلاح أوروبا

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى التوصل لحلول وسط في الإصلاحات المخطط لها في أوروبا. وقالت أمس، في العاصمة برلين: من لم يعد قادرا على التوصل إلى حلول وسط، سوف يسهم في النهاية في تشرذم أوروبا. وأضافت: يراودني خوف أحياناً من تراجع القدرة على الوصول إلى حل وسط قليلاً لدينا جميعاً، مؤكدة أنه ليس هناك سوى طريق التسوية في تحقيق إصلاحات بالاتحاد الأوروبي.

وأعربت ميركل عن ثقتها بأنه يمكن لألمانيا وفرنسا التوصل إلى اتفاق، وقالت: «أعتقد أننا سوف نتجه بعضنا إلى بعض»، وأكدت أن الأمر لا يتعلق بإصلاح للاتحاد النقدي فقط، وإنما أيضاً بقضايا السياسة الخارجية وسياسة اللجوء والهجرة، وكذلك بالسياسة التنموية.

لافتةً إلى أنه لا يزال هناك أسئلة مفتوحة أيضاً في قضية سياسة اللجوء المستقبلية المشتركة مثل موضوع توزيع اللاجئين. وشددت على ضرورة تضامن جميع دول الاتحاد الأوروبي مجدداً، مؤكدةً أنه لا بد من اتخاذ إجراء موحد، وأوضحت أنه بهذه الطريقة فقط يمكن للاتحاد القيام بدور قوي في العالم.