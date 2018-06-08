مرض غامض يصيب دبلوماسيين أميركيين في الصين

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها أعادت دبلوماسيين من مدينة غوانزو الصينية إلى الولايات المتحدة للخضوع لفحوصات طبية، بسبب مخاوف من إصابتهم بمرض غامض يشبه ما حصل لموظفيها في كوبا. وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، في بيان إن موظفاً حكومياً «عانى من مشكلة طبية» في المدينة الواقعة جنوبي الصين، لافتة إلى أن الوزارة أرسلت فريقاً لفحص الموظفين وأفراد أسرهم في قنصليتها هناك. وأوضحت أن الخبراء الطبيين «سيقيمون الحالة المرضية لتحديد سبب الأعراض التي أبلغ عنها، وما إذا كانت تتسق مع تلك الأعراض التي لوحظت على الموظفين الحكوميين المتأثرين أم غير متصلة بها بتاتاً».