حريق ضخم في فندق وسط لندن

اندلع حريق ضخم في فندق من اثني عشر طابقا في منطقة نايتس بريدج" بالعاصمة البريطانية لندن مما استدعى الدفع بـ15 سيارة اطفاء و97 من رجال الاطفاء.

وقالت فرقة الاطفاء في لندن انها تلقت أكثر من 35 مكالمة هاتفية للتعامل مع الحريق الذي تسبب في سحب ضخمة من الدخان. وأكد بيان ان سبب الحريق لم يعرف بعد.

وقالت سلطات النقل في العاصمة البريطانية انه تم اغلاق طريق في الاتجاهين، بينما تعاملت خدمات الطوارئ مع الحريق.

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