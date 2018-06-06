سنغافورة تضيف جزيرة سنتوسا إلى منطقة مخصّصة لقمة ترامب وكيم

قررت حكومة سنغافورة إضافة جزيرة سنتوسا السياحية الجنوبية إلى منطقة مخصصة للقمة المقررة الأسبوع المقبل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وكانت سنغافورة خصصت، أول من أمس، منطقة وسط المدينة توجد فيها وزارة الخارجية والسفارة الأميركية وعدد من الفنادق لتصبح منطقة خاصة في الفترة من 10 إلى 14 يونيو الجاري.

وأفادت الحكومة عبر صحيفتها الإلكترونية بأن المنطقة بعد توسيعها ستشمل سنتوسا ومنطقة بحرية تمتد لأكثر من كيلومتر قبالة ساحل جنوب غربي سنغافورة. وستكثف الشرطة وجودها في منطقة أصغر وسط الجزيرة تشمل فندق كابيلا، الذي قالت وسائل إعلام إنه ربما يكون مكان انعقاد القمة المقررة الثلاثاء المقبل. وذكرت الحكومة أن الشرطة ستعزز عمليات تفتيش الناس والممتلكات الشخصية وستمنع استخدام أشياء مثل مكبرات الصوت والطائرات الموجهة عن بُعد. وكان البيت الأبيض أعلن، أول من أمس، أن الترتيبات لعقد قمة بين ترامب وكيم جونغ أون تسير على قدم وساق، وإن موعداً بصفة مبدئية تحدد للقائهما الثلاثاء المقبل في التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لسنغافورة.