واشنطن: على ايران التوقف بالكامل عن تخصيب اليورانيوم

جدّدت وزارة الخارجية الاميركية "الثلاثاء" التأكيد على وجوب ان توقف ايران بالكامل انشطتها النووية وذلك بعد اعلان طهران عن خطة لزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت للصحافيين إن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو "كان واضحا" في الخطاب الذي ألقاه بشأن ايران في مايو، بعيد قرار الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الايراني، "بقوله إنه على ايران ان توقف تخصيب اليورانيوم وان لا تسعى أبدا الى معالجة البلوتونيوم".

واضافت "على ايران ان لا تكون قادرة على انتاج سلاح نووي".

واتى رد فعل الخارجية الاميركية بعيد اعلان طهران الثلاثاء انها ستطبق خطة لزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم، مشددة على ان ما تقوم به لا يشكل انتهاكا للاتفاق" النووي الموقع بين إيران والقوى العظمى في فيينا بيوليو 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في الثامن من مايو الماضي ويحاول الاوروبيون بذل قصارى جهدهم حاليا لانقاذه.