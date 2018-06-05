تقرير بريطاني يحذر من عودة موسكو لأساليب الحرب الباردة

حذر تقرير بريطاني من انتهاج روسيا أساليب المخابرات السوفييتية خلال الحرب الباردة، كوسيلة لتهديد الغرب، وبث الفرقة والانقسام بين الدول الأوروبية، عبر لجوئها لاستراتيجيات مدمرة تشمل التجسس والابتزاز. وبحسب ورقة بحثية أعدها البرلماني بوب سيلي لمركز الدراسات «هنري جاكسون سوسايتي».

فإن أساليب موسكو العدائية تجاه الغرب تعتمد على الاغتيالات السياسية والقرصنة والتدخلات العسكرية في شؤون الغرب لتهديد أعداء روسيا. وأضاف النائب المحافظ أن الأساليب الروسية تسعى إلى زعزعة الثقة في المؤسسات داخل الدول الغربية، فضلاً عن بث الانقسام، حسب ما ذكرت صحيفة «إكسبريس». وأوضح التقرير أن الأساليب الروسية التي جرى إحياؤها من زمن الحرب الباردة تقوم على التجسس والابتزاز وإقامة مجموعات مسلحة تتولى إنجاز المهمات بالوكالة.