مسؤول أممي رئيساً لوزراء مدغشقر

كلف رئيس مدغشقر هيري راجاوناريمامبيانينا كريستيان نتساي المسؤول بمنظمة الأمم المتحدة، بتشكيل الحكومة بعد ساعات من استقالة رئيس الوزراء أوليفيه ماهافالي من منصبه، عقب أزمة سياسية طويلة الأمد.

ويشغل نتساي حالياً منصب مدير مكتب المحيط الهندي بمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة. واستقال ماهافالي، صباح أمس، لإتاحة الفرصة أمام الرئيس راجاوناريمامبيانينا لاختيار رئيس جديد للوزراء بالاتفاق مع المعارضة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، حسبما قضت المحكمة الدستورية في البلاد.

وتأتي استقالة ماهافالي بعد أربعة أياممن تهديد وزير الدفاع بيني خافيير راسولوفونيرينا، بأن الجيش سيتدخل إذا لم تمتثل الحكومة لقرار المحكمة الدستورية بالبحث عن مرشح توافقي لمنصب رئيس الوزراء.