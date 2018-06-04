ماتيس: تخفيف الضغط على بيونغيانغ يتوقف على نزع السلاح النووي

أكد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، أمس، إن تخفيف الضغط على كوريا الشمالية لن يحدث إلا عندما تتخذ خطوات «يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها» تجاه نزع السلاح النووي.

وأضاف ماتيس أن القمة بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، تواجه صعوبات كبيرة.

وقال ماتيس قبل بدء اجتماع مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني على هامش منتدى أمني في سنغافورة: «في أحسن الأحوال، يمكننا أن نتوقع طريقاً وعراً إلى (المفاوضات)».

وأضاف: «سنواصل تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية. ولن يتم تخفيف الضغط على كوريا الشمالية إلا عندما تتخذ خطوات يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها لنزع السلاح النووي».