كونتي يؤدّي اليمين الدستورية رئيساً لوزراء إيطاليا

أدى جوزيبي كونتي، اليمين أمام الرئيس الإيطالي، أمس، ليصبح رئيس وزراء البلاد في أول حكومة مناهضة للمؤسسات في غرب أوروبا، تحاول إعادة هيكلة لوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بالميزانيات والهجرة.

ويحظى كونتي «53 عاماً»، أستاذ القانون الذي لا يتمتع بشهرة واسعة، بدعم من حركة 5- نجوم التي خرجت من شبكة احتجاجات في البلاد، وحزب الرابطة المنتمي لليمين الذي أعد خططاً لتغيير الميزانية تتضمن خفضاً ضخماً في الضرائب وإنفاقاً أكثر على الرفاهة الاجتماعية. ويأتي تشكيل الحكومة الإيطالية بعد ثلاثة أشهر من الجمود السياسي، تلت انتخابات الرابع من مارس الماضي، التي لم تتمخض عن نتيجة حاسمة. وأبرم الحزبان اللذان كانا خصمين قبل الانتخابات اتفاقاً في اللحظة الأخيرة، أول من أمس، لتجنب إجراء انتخابات أخرى وسط تصاعد التوتر في الأسواق.