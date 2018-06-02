التشيك تزيد من القوات المشاركة في مهام خارجية

وافق مجلس النواب في جمهورية التشيك أمس، على خطط الحكومة بشأن زيادة عدد القوات التي يتم نشرها في مهام خارجية.

وذلك بعد أن عمل حزب رئيس الوزراء أندريه بابيش على إقرار التفويض رغم احتجاجات من الحزب الشيوعي.

ويعتمد بابيش على دعم الشيوعيين في الحكومة الجديدة التي يشكلها مع الاشتراكيين الديمقراطيين. وقال بعض المسؤولين الشيوعيين إن نواب الحزب وعددهم 15 نائباً لن يدعموا الائتلاف الحكومي في حالة إرسال قوات تشيكية إلى منطقة البلطيق.

ويزيد التفويض عدد قوات التشيك في أفغانستان والعراق وأماكن أخرى، كما يمدد نشر قوات في البلطيق، حيث سينضم ما يصل إلى 290 عسكرياً إلى عملية لحلف شمال الأطلسي لتعزيز قواته في الشطر الشرقي المحاذي لروسيا.