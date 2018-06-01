الحرب التجارية بين أميركا وأوروبا تدخل حيز التنفيذ اليوم

أعلنت الولايات المتحدة عن فرض رسوم على الفولاذ والألمنيوم المستورد إليها بنسبة 25% و10% للمواد المستوردة من أوروبا وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية، باستثناء الأرجنتين، بحسب الإعلان الذي وقع عليه الرئيس الأميركي وتدخل الرسوم حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الجمعة.

وردت كندا الخميس على الرسوم الأميركية على الواردات من الصلب والألمينيوم بفرض رسوم على منتجات أميركية بقيمة 16,6 مليار دولار كندي (12,8 مليار دولار أميركي).

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مؤتمر صحافي، أن الرسوم الجمركية الأميركية «مرفوضة تماماً».

وفور الإعلان الذي صدر على لسان وزير التجارة الأميركي ويلبور روس، أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيتم الإعلان «في الساعات القادمة» عن «إجراءات مضادة». وصرح رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة لا يترك أمام الاتحاد الأوروبي خياراً آخر سوى فرض تدابير ردية.

وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير حذر قبل الإعلان الأميركي، من أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ «كافة الإجراءات الضرورية» إذا فرضت واشنطن الرسوم الجمركية.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أمس، في بيان: «ترفض الحكومة الألمانية (هذه الضرائب). نعتقد أنها غير قانونية» وأن قرار فرضها «يحمل في طياته مخاطر حدوث تصعيد سيلحق أضراراً بالجميع في النهاية».

وتابعت أن «قرار الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) بعدم منح استثناء دائم سيخضع لتحليلات مفصلة في الاتحاد الأوروبي» الذي يستعد «للرد بتدابير مضادة مناسبة». وشددت ميركل على أن برلين «ستواصل حملتها من أجل التجارة الحرة وفتح الأسواق» و«النهج متعدد الأطراف». وبهذا الإعلان قررت واشنطن عدم تمديد الإعفاء المؤقت الممنوح للاتحاد الأوروبي حتى منتصف ليل الخميس، وستطبق بدخول اليوم الجمعة رسوماً بنسبة 25% على الصلب و10% على الألمنيوم.

كما رفع الإعفاء المؤقت أيضاً عن كندا والمكسيك وهما شريكان للولايات المتحدة في اتفاق التبادل الحر في أميركا الشمالية الذي تتعثر المفاوضات بشأنه منذ عشرة أشهر. وقال روس الذي كان يتحدث خلال مؤتمر عبر الهاتف من باريس، حيث يشارك في اجتماع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إن الولايات المتحدة لا تريد منح دول الاتحاد الأوروبي الـ28 «إعفاء دائماً وغير مشروط من الرسوم».

وأضاف: «لقد أجرينا محادثات مع المفوضية الأوروبية ومع أننا أحرزنا تقدماً فإنهم لم يمضوا إلى الحد الذي يبرر تمديد الإعفاء المؤقت أو منح إعفاء دائم». وقلل الوزير الأميركي من مخاطر رد فعل دول الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن الواردات من الاتحاد الأوروبي «لا تمثل الشيء الكثير» إزاء العجز التجاري الأميركي.

ترامب: اللقاءات مع مسؤولي كوريا الشمالية تسير بشكل جيد

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن المسؤولين الكوريين الشماليين والأميركيين الذين يجتمعون في مدينة نيويورك يحققون تقدماً جيداً، مضيفاً أن وفد بيونغيانغ يتوقع أن يسافر إلى واشنطن.

وقال ترامب للصحفيين في قاعدة عسكرية في ميريلاند، إن الاجتماعات بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ورئيس جهاز المخابرات السابق في كوريا الشمالية كيم يونغ تشول، مرت بشكل جيد للغاية. ومن المقرر أن يصل مسؤولو كوريا الشمالية إلى العاصمة الأميركية اليوم «برسالة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون».

وأضاف ترامب أن المفاوضات «في أيد أمينة». وفي مقابلة له مع رويترز، توقع ترامب أن يتطلب الأمر أكثر من لقاء مع كوريا الشمالية للتوصل إلى اتفاق بشأن نزع الأسلحة النووية، وأنه يود أن تفكك بيونغيانغ برنامجها النووي بأسرع ما يمكن في ظل أي اتفاق. وقال لدى توجهه إلى تكساس للمشاركة في فعاليات لجمع التبرعات، إنه لا يزال يأمل أن تعقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية 12 يونيو الجاري بسنغافورة.

وأضاف أن المبعوث الكوري الشمالي كيم يونغ تشول سيلتقي به على الأرجح، اليوم، في البيت الأبيض، بعد أن يختتم المسؤول الكوري الشمالي اجتماعاته مع وزير الخارجية مايك بومبيو في نيويورك.