الدنمارك توافق على حظر النقاب في الأماكن العامة

وافقت الدنمارك اليوم الخميس على حظر ارتداء غطاء الوجه الكامل " النقاب"في الأماكن العامة.

ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل، بعدما صوت 75 عضوا بالموافقة عليه في البرلمان مقابل رفض 30.

وسوف يشمل الحظر أغطية الوجه الكاملة مثل النقاب وأقنعة التزلق التي تغطي الوجه وأقنعة الوجه واللحى المستعارة، ولكن ليس أقنعة الحماية.

ويستثنى من الحظر ملابس الشتاء مثل الأوشحة والملابس التنكرية والأقنعة التي يتم ارتدائها في عيد القديسين" الهالوين".

ويغرم من ينتهك الحظر لأول مرة 1000 كرون (165 دولارا).

ويخاطر من يكرر ارتكاب الانتهاك بدفع غرامة أكبر. ومن يخرق الحظر للمرة الرابعة أو يرتكب أي انتهاك أخر سوف يدفع غرامة تقدر بـ 10 آلاف كرون.