الشرطة الكرواتية تطلق النار على حافلة لاجئين

قالت الشرطة الكرواتية اليوم الخميس إن تسعة أشخاص أصيبوا عندما أطلق أفرادها النار على سيارة فان تنقل 29 مهاجرا معظمهم من الأفغان والعراقيين بعد محاولة قائد السيارة القادمة من البوسنة اجتياز حاجز أمني.

وأضافت الشرطة أن طفلين حالتهما حرجة لكنها مستقرة وأن الباقين إصاباتهم طفيفة بعد حادث الاصطدام بالحاجز الذي وقع الليلة الماضية قرب بلدة زادار في حنوب شرق كرواتيا.

وقالت إن قائد السيارة الذي تعتقد أنه من مواطني البوسنة فر من موقع الحادث ولا تزال عملية البحث عنه جارية.

وقال رانكو درازينا قائد شرطة زادار "لم يتوقف السائق رغم توجيه عدة تحذيرات إليه. وفي نهاية الأمر اجتاز حاجزا وقاد السيارة باتجاه الشرطة. رد فعل الشرطة مبرر. اضطروا لإطلاق النار لأن حياتهم كانت في خطر".