عقوبات أميركية جديدة على إيران

أعلنت الإدارة الأميركية، أمس، فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران، شملت أفراداً وكيانات، وسجناً يوصف بأنه «بوابة الموت في إيران».

وقال بيان لوزارة الخزانة الأميركية، إن العقوبات الجديدة طالت ٦ أفراد و٣ كيانات منها سجن إيفين في طهران، الذي يقبع فيه عدد كبير من سجناء الرأي والمعارضين في ظل ظروف إنسانية قاسية.

وقالت الخارجية الأميركية، إنّ العقوبات شملت أيضاً مجموعة هانيستا للبرمجة، وأنصار حزب الله، وهي جماعة مسلحة تابعة للمرشد. وكانت الخزانة الأميركية فرضت سابقاً، عقوبات جديدة، تستهدف كيانات على علاقة بشركات طيران إيرانية.

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