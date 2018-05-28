محادثات بين واشنطن وبيونغيانغ في المنطقة المنزوعة السلاح للإعداد للقمة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وفداً أميركياً أجرى محادثات مع مسؤولين كوريين شماليين، أمس، في المنطقة المنزوعة السلاح وسط استعدادات لقمة بين زعيمي البلدين.

وقالت الناطقة باسم الخارجية هيذر نويرت، في بيان، إن «وفداً أميركياً يجري محادثات مع مسؤولين من كوريا الشمالية في (قرية) بنمونجوم... ونواصل التحضير لاجتماع بين الرئيس (دونالد ترامب) وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون».

وتأتي هذه المحادثات غداة لقاء مفاجئ بين كيم ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن في بنمونجوم بهدف السعي لإنقاذ قمة 12 يونيو بعد أن اعلن ترامب إلغاءها.

ولم تكشف الخارجية تفاصيل عن المحادثات الأخيرة، إلا أن صحيفة «واشنطن بوست» ذكرت أن الوفد الأميركي عبر الحدود إلى بنمونجوم.

وتقع بنمونجوم في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل الكوريتين.

وتابعت الصحيفة أن الوفد الأميركي برئاسة سونغ كيم، السفير الاميركي السابق لدى كوريا الجنوبية، والمفاوض السابق في الملف النووي مع كوريا الشمالية.

وأضافت أن الوفد الأميركي التقى نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي.

وكان ترامب وكيم أكدا، السبت، سعيهما لعقد قمتهما التاريخية، كما كان مرتقباً في 12 يونيو في سنغافورة، بعد بضعة أيام من المناورات والتقلبات الدبلوماسية.

وأحدث الرئيس الكوري الجنوبي وكيم، السبت، مفاجأة عندما التقيا في المنطقة المنزوعة السلاح.

وعقب هذا اللقاء، قال الزعيمان إنهما مستعدان لعقد «لقاءات متكررة في المستقبل»، بحسب الوكالة الرسمية.