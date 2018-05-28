تظاهرات مؤيدة لدا سيلفا في أكثر من 70 مدينة برازيلية

جرت أمس، تظاهرات دعم للرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في أكثر من 70 مدينة للمطالبة بالسماح له بالترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل، رغم وجوده في السجن منذ أبريل الماضي بعد إدانته بتهم فساد. وقال النائب باولو بيمنتو، وهو يسير على رأس تظاهرة ضمت عشرات الأشخاص في العاصمة برازيليا: «البرازيل بكاملها موحدة وتهتف بصوت واحد: لولا رئيساً».

وأضاف وهو يرتدي قميصاً عليه صورة أيقونة اليسار البرازيلي «أن لولا هو مرشحنا ولا توجد عندنا خطة بديلة عن ذلك. التحدي بالنسبة إلينا ليس في القيام بأجمل حملة في تاريخ البلاد، بل في انتخاب لولا من الدورة الأولى».

وتمت الدعوة إلى هذه التظاهرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص، وجرت في المدن الكبيرة مثل ريو دي جانيرو وساو باولو، كما في البلدات الصغيرة.