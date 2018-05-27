بومبيو: عازمون على مواجهة العبث الإيراني في الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن النظام الإيراني يشكل تهديداً خطيراً على استقرار الشرق الأوسط، وبالتالي على الأمن القومي الأميركي، مشدداً على عزم واشنطن مواجهة العبث الإيراني في المنطقة بمشاركة حلفائها في المنطقة.

وأكد بومبيو، خلال مقابلة مع شبكة «صوت أميركا VOA» أول من أمس، أن اختياره إيران كمحور أول خطاب رئيسي له بشأن السياسة الخارجية هو بسبب التهديد الذي يشكله نظام طهران، كما أن «الشعب الإيراني يعتبر أنّ الولايات المتحدة قادرة أن تساعد على إحداث تغيير في هذه الحالة»

وقال وزير الخارجية الأميركي إن «الاتفاقية التي أبرمتها الإدارة السابقة لم تخدم أياً من مصالح الشعب الإيراني أو الاستقرار في الشرق الأوسط أو حتى المصالح الأميركية بصراحة».

ودافع بومبيو عن إلغاء واشنطن للاتفاق النووي لأنّ «النظام الإيراني كان ينفق أطناناً من المال على برنامجه النووي وتطلق إيران الصواريخ نحو دول إسلامية.. وتسلب حقوق الإنسان من شعبها».

وأضاف أن «الرئيس دونالد ترامب يهتم إلى حد بعيد بهذه الأمور كلها، لذا تتمثل رؤيته بالعودة إلى البداية وتحديد ما نعتبره أفكاراً أساسية».

وشدد على أن الشروط الـ12 التي حددتها واشنطن «بسيطة جداً» مضيفاً: «لسنا نطلب الكثير من القيادة الإيرانية، بل نطلب منها أن تتصرف مع شعبها كقيادة عادية: لا تنهبوا شعبكم ولا تهدروا أموال شعبكم على هذه المغامرات في سوريا واليمن ولبنان والعراق والقائمة تطول. قوموا بقيادة شعبكم وبناء أمة عظيمة واستخدموا الموارد التي لديكم لتحقيق هذا الغرض. هذا كل ما نسعى إليه بكل بساطة».

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن واشنطن طلبت من الإيرانيين «أن يتوقفوا عن نشر الإرهاب في مختلف أنحاء العالم وبناء الميليشيات في العراق وعدم إرسال الأموال الإيرانية والمواطنين الإيرانيين الذين يفقدون حياتهم في سوريا».

ورداً على سؤال حول عمليات تفتيش للمواقع العسكرية، قال بومبيو إنه «فيما يتعلق باستخدام المواد النووية في إيران.. لا نعتقد أنه من المناسب أن تمتلك إيران القدرة على إنتاج المواد الانشطارية أو تخصيب اليورانيوم أو أن تمتلك منشأة بلوتونيوم».

وأضاف: «ما من مشكلة إذا كانت ترغب في برنامج سلمي للطاقة النووية، ولكنهم يستطيعون استيراد تلك المواد. تقوم الدول الأخرى بذلك ويناسب هذا الاستيراد العديد من البلدان حول العالم. وينبغي أن تتم عمليات تفتيش لكي نحقق ذلك ونرتاح للوضع. وستشمل هذه العمليات عمليات تفتيش للمواقع العسكرية ومختبرات البحوث ومختلف الأماكن التي كانت تشكل في السابق جزءاً من برنامج إيران».

تغيير النظام

حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط لتغيير النظام في إيران، قال بومبيو: «لا يتعلق الأمر بتغيير النظام. يتعلق بتغيير سلوك القيادة في إيران لتتوافق مع ما يريده الشعب الإيراني فعلاً».

ورداً على سؤال حول دعم مجموعات المعارضة في الولايات المتحدة وأوروبا، قال وزير الخارجية الأميركي «نعم.. ما داموا يعملون لتحقيق نفس الهدف الذي نريده. وجدت أنّ هذه ليست دائماً الحال مع بعض المجموعات، بعض المجموعات الأصغر بصراحة. طالما تعمل لتحقيق الهدف عينه».